В Україні планують запровадити накопичувальну пенсію: як це працюватиме

Мінсоцполітики пропонує запровадити накопичувальну пенсію, щоб не лише роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Ми пропонуємо збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Це коли в тебе є твій власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець сплачуєте внески. Наприклад, ми порахували по два внески в перший рік — це 2% внесків з моєї зарплати і 2% за мене заплатить мій роботодавець, – пояснила вона.

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Марина Лазебна також зазначила, що держава повинна вирішити питання з системою захисту і контролю коштів громадян.

Вона зауважила, якщо не збалансувати систему, то навіть за умови великої офіційної зарплати, виплати внесків і стажу пенсія залишатиметься на низькому рівні.

Про те, що в Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система, говорять вже не вперше. Кабмін поставив перед собою ціль запровадити її з 2021 року.

Зараз в Україні діє солідарна пенсійна система. Її ідея полягає в тому, що діти своїми податковими відрахуваннями утримують батьків.

Джерело: Українське радіо