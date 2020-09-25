В Україні кількість тяжких пацієнтів з коронавірусом стало більше. За останню добу було госпіталізовано 742 людини.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

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– У нас збільшується кількість госпіталізованих осіб. Сьогодні 742 людини. Це дуже багато. Також збільшилась кількість важких хворих з Covid-19, тобто людей, які мають тяжкий перебіг хвороби, – сказав Степанов.

За його словами, в Україні щодня зростає кількість хворих, а щоденний приріст знаходиться на рівні 3,5 тис. нових випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 25 вересня в Україні зафіксували 3 565 нових випадків коронавірусу. Загалом кількість хворих сягнула 191 761.

За останню добу 70 осіб померли, а 1 675 одужали. Загалом в України від коронавірусу померли 3 827 пацієнтів, вилікувались – 85 133.

Найбільша кількість інфікованих у Києві – 21 045, у Львівській області – 19 465, Харківській – 16 490, Чернівецькій – 13 736 та Івано-Франківській – 13 080.