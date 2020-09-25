У Києві правоохоронці припинили незаконну діяльність двох колекторських колл-центрів, за даним фактом розпочали кримінальне провадження.

Відомо, що останнім часом до поліції надходили заяви від громадян щодо телефонних погроз від так званих колекторських фірм.

Під час проведення слідчо-оперативних дій поліцейські встановили кілька законспірованих кол-центрів, звідки телефонували громадянам з погрозами та вимогами повернути неіснуючі борги.

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Вимагали повернути неіснуючі борги: у Києві викрили незаконні колекторські колл-центри / 2 фотографии

Правоохоронці встановили і опитали близько 60 осіб, які працювали у колл-центрах та безпосередньо телефонували людям.

Слідчі вилучили комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи із персональними даними громадян та готівку.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 355 КК України – примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. За такі протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років.

Українці все частіше стають жертвами кабальних кредитних схем. Коли банки підписують кредитні договори із своїми клієнтами, то закладають жорсткі умови щодо осіб, які не повернули борг вчасно.

Згодом цей борг може потрапити до колекторів, які суттєво його накручують. Як захиститись від свавілля колекторів – читайте в нашому матеріалі.

Джерело: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва