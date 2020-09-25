Юрченко вийшов із СІЗО під заставу у 3 млн грн

Народний депутат Верховної Ради від Слуги народу Олександр Юрченка, який підозрюється у корупції великих масштабів, вніс заставу в розмірі 3 млн грн і вийшов з СІЗО.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомила прес-секретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

Також вона зазначила, що на підозрюваного одягнули електронний браслет.

– Крім того, на нього одягнули електронний засіб контролю, – зазначила речник.

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Справа Юрченка щодо хабарництва

Члену Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександру Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабара з використанням законних повноважень та обов’язків.

Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

У чому підозрюють Юрченка

Детективи НАБУ встановили, що нардеп у завуальованій формі вимагав хабар у сумі $13 тис. за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів.

Ще $200 тис. Юрченко нібито планував витратити для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили із фракції Слуга народу.

Пізніше помічника народного депутата Івана Фіщенка заарештували за підозрою в пособництві Юрченку в отриманні неправомірної вигоди. Після внесення застави у понад 1 млн грн його відпустили з СІЗО.