26 вересня оголошено днем жалоби в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ №410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
Причиною стала авіакатастрофа під Чугуєвом, де загинули курсанти та екіпаж військового літака Ан-26Ш.
– Учора Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання.
Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга, – заявив Зеленський.
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Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.
Держава бере на себе організацію похорон загиблих та лікування курсанта, який вижив в авіакатастрофі.
Також президент доручив призупинити польоти Ан-26 по всій країні до з’ясування причин катастрофи літака.
Авіакатастрофа під Чугуєвом
Попередню причину катастрофи літака Ан-26 у Чугуєві можна буде назвати після розшифровки чорного ящика.
Попередньо відомо, що сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні літака.
Загинуло 24 людини, один травмований. Ще трьох людей шукають рятувальники.
Екіпаж літака виконував штатний політ з навчання курсантів у штурманській справі.