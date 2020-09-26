26 вересня оголошено днем жалоби в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ №410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.

Причиною стала авіакатастрофа під Чугуєвом, де загинули курсанти та екіпаж військового літака Ан-26Ш.

– Учора Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання.

Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга, – заявив Зеленський.