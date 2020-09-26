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Факти / Україна / Суспільство

26 вересня оголошено днем жалоби в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ №410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.

Причиною стала авіакатастрофа під Чугуєвом, де загинули курсанти та екіпаж військового літака Ан-26Ш.

– Учора Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання.

Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга, – заявив Зеленський.

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Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

Держава бере на себе організацію похорон загиблих та лікування курсанта, який вижив в авіакатастрофі.

Також президент доручив призупинити польоти Ан-26 по всій країні до з’ясування причин катастрофи літака.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

Попередню причину катастрофи літака Ан-26 у Чугуєві можна буде назвати після розшифровки чорного ящика.

Попередньо відомо, що сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні літака.

Загинуло 24 людини, один травмований. Ще трьох людей шукають рятувальники.

Екіпаж літака виконував штатний політ з навчання курсантів  у штурманській справі.

Джерело: Офіс президента

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