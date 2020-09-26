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Факти / Україна

Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом – хронологія подій

Літак Ан-26 упав під Чугуєвом на Харківщині ввечері 25 вересня. Хронологію авіакатастрофи озвучили в СБУ.

За інформацією, навчальні польоти літака Ан-26 розпочались о 18.50 та мали тривати до 22.50.

  • 20.38 – командир екіпажу доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна
  • 20.40 – запросив захід на посадку
  • 20.43 – пройшов дальній привод
  • 20.45 – сталася авіакатастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом

За штурвалом був пілот-інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч із ним для отримання навичок.

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У Міноборони кажуть, командир літака Ан-26 мав наліт близько 800 годин. За планом літак мав зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин, відпрацьовуючи стандартну процедуру навчання. Після кожної посадки літак оглядався технічними фахівцями і злітав знову.

За словами Андрія Тарана, в четвер цей літак “здійснив шість благополучних злетів і п’ять благополучних посадок”.

– Це планові навчальні польоти. Він повинен був ще працювати до 23.00. Через 15 хвилин вони злітають, роблять коло і сідають.

Тобто все йшло за планом. А що сталося? Будемо розбиратися, – додав він на брифінгу.

Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом

На борту літака Ан-26 перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). Одного курсанта – Харченко Олександра – в останній момент не допустили до польотів.

Внаслідок авіакатастрофи під Чугуєвом загинули 25 осіб. Двох курсантів госпіталізовано. Тіла ще двох осіб досі шукають.

Чорну скриньку Ан-26 поки не знайшли.

Джерела: СБУ, Міноборони

Фото: ДСНС

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