Станом на суботу, 26 вересня, в Україні майже всі регіони залишаються непідготовленими до послаблення карантину.

Вимогам Міністерства охорони здоров’я відповідають тільки Кіровоградська та Херсонська області.

Таким чином, 22 області та столиця України послабити карантин не готові.

У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. В середньому в Україні цей показник становить 114,7 за норми 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 153,2.

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Найгірша динаміка зафіксована в Тернопільській області – 406,0.

Вчора в Україні також майже всі регіони залишалися неготовими до ослаблення карантину.

Коронавірус в Україні

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. За добу зафіксували 3 833 нових випадки Covid-19, загалом 195 504.

За добу померло 76 українців, загалом 3 903. Одужало 1 740 осіб, загалом 86 873.

Найбільше випадків зафіксували у Києві (447), Харківській області (380) та Тернопільській області (284).