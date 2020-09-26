Станом на 26 вересня у Києві зафіксували 447 випадків зараження коронавірусом.

Загалом у столиці 21 492 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

Захворіли:

230 жінок віком від 18 до 89 років

175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв

21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16.

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До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу 132 людини одужали. Всього коронавірус подолали 6387 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66. В Оболонському – 60. Та в Деснянському районі – 58 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: