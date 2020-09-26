Станом на 26 вересня у Києві зафіксували 447 випадків зараження коронавірусом.
Загалом у столиці 21 492 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.
За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.
Захворіли:
- 230 жінок віком від 18 до 89 років
- 175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв
- 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16.
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До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу 132 людини одужали. Всього коронавірус подолали 6387 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66. В Оболонському – 60. Та в Деснянському районі – 58 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.