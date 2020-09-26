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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 26 вересня у Києві зафіксували  447 випадків зараження коронавірусом. 

Загалом у столиці 21 492 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. 

За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

Захворіли: 

  • 230 жінок віком від 18 до 89 років
  • 175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв
  • 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу 132 людини одужали. Всього коронавірус подолали 6387 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66. В Оболонському – 60. Та в Деснянському районі – 58 випадків.

коронавірус у Києві

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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