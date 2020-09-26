В Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. За добу зафіксували 3 833 нових випадки Covid-19, загалом 195 504.

За добу померло 76 українців, загалом 3 903. Одужало 1 740 осіб, загалом 86 873.

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Найбільше випадків зафіксували у Києві (447), Харківській області (380) та Тернопільській області (284).

Коронавірус по регіонах

Вінницька обл — 5 784 (+131);

Волинська обл — 7 500 (+138);

Дніпропетровська обл — 5 118 (+201);

Донецька обл — 2 964 (+113);

Житомирська обл — 5 531 (+128);

Закарпатська обл — 9 580 (+90);

Запорізька обл — 3 568 (+140);

Івано-Франківська обл — 13 212 (+132);

Кіровоградська обл — 1 069 (+17);

Київ — 21492 (+447);

Київська обл — 8 571 (+141);

Львівська обл — 19 636 (+171);

Луганська обл — 938 (+44);

Миколаївська обл — 2 875 (+93);

Одеська обл — 12 734 (+264);

Полтавська обл — 1844 (+92);

Рівненська обл — 11 928 (+154);

Сумська обл — 3 549 (+75);

Тернопільська обл — 12 863 (+284);

Харківська обл — 16 870 (+380);

Херсонська обл — 1 000 (+46);

Хмельницька обл — 5 531 (+170);

Чернівецька обл — 13 902 (+166);

Черкаська обл — 3 579 (+111);

Чернігівська обл — 3 875 (+105).

Міста, де українці дотримуються самоізоляції

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 25 вересня

МОЗ вранці 25 вересня повідомив, що коронавірус в Україні підтвердили у 3 565 нових хворих. Загальна число хворих становило – 191 761 людини.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померло 70 українців, вилікувалось 1 675.

У МОЗ також повідомили, що інформація про продаж ліків від Сovid-19 у аптеках не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях. Нині ефективних ”чудо”-таблеток не існує.