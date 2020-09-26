В Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. За добу зафіксували 3 833 нових випадки Covid-19, загалом 195 504.
За добу померло 76 українців, загалом 3 903. Одужало 1 740 осіб, загалом 86 873.
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Найбільше випадків зафіксували у Києві (447), Харківській області (380) та Тернопільській області (284).
Коронавірус по регіонах
- Вінницька обл — 5 784 (+131);
- Волинська обл — 7 500 (+138);
- Дніпропетровська обл — 5 118 (+201);
- Донецька обл — 2 964 (+113);
- Житомирська обл — 5 531 (+128);
- Закарпатська обл — 9 580 (+90);
- Запорізька обл — 3 568 (+140);
- Івано-Франківська обл — 13 212 (+132);
- Кіровоградська обл — 1 069 (+17);
- Київ — 21492 (+447);
- Київська обл — 8 571 (+141);
- Львівська обл — 19 636 (+171);
- Луганська обл — 938 (+44);
- Миколаївська обл — 2 875 (+93);
- Одеська обл — 12 734 (+264);
- Полтавська обл — 1844 (+92);
- Рівненська обл — 11 928 (+154);
- Сумська обл — 3 549 (+75);
- Тернопільська обл — 12 863 (+284);
- Харківська обл — 16 870 (+380);
- Херсонська обл — 1 000 (+46);
- Хмельницька обл — 5 531 (+170);
- Чернівецька обл — 13 902 (+166);
- Черкаська обл — 3 579 (+111);
- Чернігівська обл — 3 875 (+105).
Міста, де українці дотримуються самоізоляції
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні 25 вересня
МОЗ вранці 25 вересня повідомив, що коронавірус в Україні підтвердили у 3 565 нових хворих. Загальна число хворих становило – 191 761 людини.
Від ускладнень, спричинених Covid-19, померло 70 українців, вилікувалось 1 675.
У МОЗ також повідомили, що інформація про продаж ліків від Сovid-19 у аптеках не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях. Нині ефективних ”чудо”-таблеток не існує.