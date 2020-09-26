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Факти / Україна / Суспільство

Понад 3,8 тис. за добу – в Україні зростає кількість нових випадків Covid-19

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. За добу зафіксували 3 833 нових випадки Covid-19, загалом 195 504.

За добу померло 76 українців, загалом 3 903. Одужало 1 740 осіб, загалом 86 873.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Найбільше випадків зафіксували у Києві (447), Харківській області (380) та Тернопільській області (284).

Коронавірус по регіонах

  • Вінницька обл — 5 784 (+131);
  • Волинська обл — 7 500 (+138);
  • Дніпропетровська обл — 5 118 (+201);
  • Донецька обл — 2 964 (+113);
  • Житомирська обл — 5 531 (+128);
  • Закарпатська обл — 9 580 (+90);
  • Запорізька обл — 3 568 (+140);
  • Івано-Франківська обл — 13 212 (+132);
  • Кіровоградська обл — 1 069 (+17);
  • Київ — 21492 (+447);
  • Київська обл — 8 571 (+141);
  • Львівська обл — 19 636 (+171);
  • Луганська обл — 938 (+44);
  • Миколаївська обл — 2 875 (+93);
  • Одеська обл — 12 734 (+264);
  • Полтавська обл — 1844 (+92);
  • Рівненська обл — 11 928 (+154);
  • Сумська обл — 3 549 (+75);
  • Тернопільська обл — 12 863 (+284);
  • Харківська обл — 16 870 (+380);
  • Херсонська обл — 1 000 (+46);
  • Хмельницька обл — 5 531 (+170);
  • Чернівецька обл — 13 902 (+166);
  • Черкаська обл — 3 579 (+111);
  • Чернігівська обл — 3 875 (+105).

Міста, де українці дотримуються самоізоляції

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 25 вересня

МОЗ вранці 25 вересня повідомив, що коронавірус в Україні підтвердили у 3 565 нових хворих. Загальна число хворих становило – 191 761 людини.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померло 70 українців, вилікувалось 1 675.

У МОЗ також повідомили, що інформація про продаж ліків від Сovid-19 у аптеках не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях. Нині ефективних ”чудо”-таблеток не існує.

Джерело: РНБО

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