Коронавірус в Україні не відступає, а кількість нових випадків зростає. Так, станом на ранок 26 вересня в Україні виявили 195 504 випадки.

За минулу добу підтвердили ще 3 833 нових випадки Covid-19.

За добу померло 76 українців, загалом 3 903. Одужало 1 740 осіб, загалом 86 873.

Найбільше випадків зафіксували у Києві (447), Харківській області (380) та Тернопільській області (284).

Водночас, Київ та 22 області не готові до послаблення карантину.

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У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. В середньому в Україні цей показник становить 114,7 за норми 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 153,2.

Так, у Києві зафіксували 447 випадків зараження коронавірусом.

Загалом у столиці 21 492 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

Коронавірус в Україні 25 вересня

Для порівнянн, МОЗ вранці 25 вересня повідомив, що коронавірус в Україні підтвердили у 3 565 нових хворих. Загальна число хворих становило – 191 761 людини.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померло 70 українців, вилікувалось 1 675.

У МОЗ також повідомили, що інформація про продаж ліків від Сovid-19 у аптеках не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях. Нині ефективних ”чудо”-таблеток не існує.