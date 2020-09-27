Авіакатастрофа під Чугуєвом: курсант розповів, як врятувався у “капсулі”

Перебування у “капсулі” з фюзеляжу врятувало 20-річного курсанта В’ячеслава Золочевського під час авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом.

Про це розповів сам Золочевський, слова якого передав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер після спілкування з хлопцем.

– Частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його, – розповів Кучер.

Глава Харківської ОДА також повідомив, що Золочевського допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Нині стан здоров’я курсанта оцінюють як середньої важкості, але в бік покращення.

Читайте: Народився у сорочці. Зеленський показав фото курсанта, який вижив у катастрофі

Авіакатастрофа під Чугуєвом

Військово-транспортний літак Ан-26 впав недалеко від Харкова увечері 25 вересня.

Літак, на борту якого перебували 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету ВПС, виконував тренувальний політ. Вижила тільки одна людина – В’ячеслав Золочевський.

Офіційні особи заявили, що попередні дані свідчать про те, що літаком перед катастрофою керував капітан, а не курсанти.