На місці падіння літака під Чугуєвом рятувальники завершили роботи, зібравши усі уламки Ан-26.

Від ДСНС залучалося 70 працівників особового складу та 10 одиниць техніки. На місці трагедії ще проводяться слідчі дії.

Читайте: З-під уламків літака Ан-26 дістали бортові самописці

Авіакатастрофа під Харковом: як це було

25 вересня у Харківській області під Чугуєвим впав літак Ан-26 ПС ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та 7 членів екіпажу.

Внаслідок катастрофи загинуло 25 осіб, один хлопець помер у лікарні, а ще один зміг вижити і зараз у стабільному стані перебуває у лікарні.

Слідство розглядає чотири версії, чому сталася авіакатастрофа. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 перебували люди з 11 областей.