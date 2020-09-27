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Факти / Україна / Суспільство

У разі планової госпіталізації лікарня повинна безкоштовно робити ІФА-тест на Covid-19 – Степанов

У разі планової госпіталізації необхідно робити ІФА-тестування. Крім того, якщо у пацієнта є висновок лікаря, у якому вказано, що він потребує лікування в стаціонарі, тестування відбувається за рахунок держави.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Що стосується ІФА-тестування, то під час оновлення наших стандартів медичної допомоги ми чітко визначили, що у разі планової госпіталізації необхідно робити ІФА-тест. Лікарня під час госпіталізації має безкоштовно робити тестування, – пояснив Степанов.

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Напередодні МОЗ запровадив обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19. Тепер в обов’язковому порядку повинні проходити лікування у стаціонарі пацієнти, які входять до груп ризику.

Зокрема, до них належать люди з нирковою недостатністю, онкологічними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами та інші.

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