День ангела Івана – привітання в СМС і картинках

Привітання у листівках та віршах з Днем ангела Івана в Україні, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

День ангела Івана святкують багато разів у році.

Свято припадає на наступні дати: 2 січня, 11 січня, 20 січня, 27 січня, 28 січня, 6 лютого, 8 лютого, 9 лютого, 12 лютого, 13 лютого, 9 березня, 2 квітня, 9 квітня, 11 квітня, 12 квітня, 24 квітня, 27 квітня, 1 травня, 2 травня, 12 травня, 21 травня, 1 червня, 7 червня, 9 червня, 11 червня, 15 червня, 23 червня, 26 червня, 7 липня, 11 липня, 13 липня, 14 липня, 16 липня, 25 липня, 31 липня, 3 серпня, 12 серпня, 11 вересня, 15 вересня, 16 вересня, 20 вересня, 27 вересня, 6 жовтня, 9 жовтня, 28 жовтня, 1 листопада, 25 листопада, 26 листопада, 15 грудня, 20 грудня, 23 грудня.

У ці дні привітання приймають всі Івани, Івановичі та Іванівни.

Яке значення імені?

Це ім’я має давньоєврейські корені та означає Бог милостивий або Благодать Божа.

Іван є непосидючим, товариським, сміливим, а на роботі – організованим та працьовитим.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Івана 2020 у листівках та віршах.

Привітання з Днем ангела Івана у картинках:

Привітання з Днем ангела Івана у віршах:

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Хай ангел здійснює бажання,

Несе лиш радість, процвітання.

Квітчає все життя добром

Додасть тобі здоров’я й сили

***

В День ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Твоє ім’я Іван – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

Хай доля, удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – хай здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

Ти Іван у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

З Днем ангела, мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!