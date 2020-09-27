День туризму в Україні: привітання в СМС та картинках

27 вересня – міжнародний день туризму. Свято було засноване ще у 1979 році Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в Іспанії. День туризму в Україні почали відзначати з 1998 року.

Мета – привернення уваги людей до проблем туризму, його розвитку та зміцнення міжнародних зв’язків.

Всесвітня туристична організація кожного року присвячує певну тему цьому дню. Для прикладу – захисту природи і водних ресурсів, збереженню світової спадщини, спорту, боротьбі з бідністю та закликам до миру.

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День туризму святкують у всьому світі, тому традиційно у цей день відбуваються різні заходи та фестивалі.

Привітання з днем туризму у картинках:

Привітання з днем туризму у СМС:

***

З цим днем туристів я вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Щоб походи ваші щоразу інший були кращі,

Щоб каша завжди смакувала й погода не вередувала.

***

З Днем туризму,

Побільше оптимізму,

Побільше удачі,

Успіхів на додачу!

***

Всім туристкам і туристам

Я бажаю світлих днів,

Перельоти спокійніші

І ночівлі веселіші!

***

Вітаю з Днем туризму,

І бажаю пригод,

Багато подорожей в житті,

Тільки яскравих вражень.

Нехай сяють очі вогнем,

Підкоряються вершини,

Нехай запал не згасає,

Ніколи не знати рутини!

***

В день туризму ми туристам

Від душі бажать повинні,

Щоб пеньок завжди був чистим

Хліб і сіль – на скатертині.

Щоб дорогу завжди знали,

І з собою компас мали.

Розбирались ви б в місцині,

Щоб не були ноги сині!

***

Це свято вражень,

цікавих міст,

і нехай у Вас не гасне

любов до подорожей!

***

Географічно підкований,

історії великий знавець,

активний і організований,

в турбізнесі ти «молодець»!

***

Всіх мандрівників свято,

Сьогодні ми відзначимо класно,

Нехай будуть всі дуже щасливі,

Ті, хто закоханий в відпочинок активний,

Туристи ті, хто любить гори,

Хто підкорює моря хвилі,

Хто любить пісні під багаття,

І вірить хто в свої мрії!

***

По горах та по лісах,

Нині тут, а завтра – там!

Всіх туристів вітаємо,

Щастя й легкості бажаємо!

***

Спати в наметі чи в авто,

Вранці – підкорювати плато!

Ви об’їдете весь світ,

Жити вам яскраво – наш завіт!

З днем туризму!