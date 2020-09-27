День туризму в Україні: привітання в СМС та картинках

27 вересня – міжнародний день туризму. Свято було засноване ще у 1979 році Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в Іспанії. День туризму в Україні почали відзначати з 1998 року.
Мета – привернення уваги людей до проблем туризму, його розвитку та зміцнення міжнародних зв’язків.
Всесвітня туристична організація кожного року присвячує певну тему цьому дню. Для прикладу – захисту природи і водних ресурсів, збереженню світової спадщини, спорту, боротьбі з бідністю та закликам до миру.
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День туризму святкують у всьому світі, тому традиційно у цей день відбуваються різні заходи та фестивалі.
Привітання з днем туризму у картинках:
Привітання з днем туризму у СМС:
***
З цим днем туристів я вітаю,
Щастя й радості бажаю.
Щоб походи ваші щоразу інший були кращі,
Щоб каша завжди смакувала й погода не вередувала.
***
З Днем туризму,
Побільше оптимізму,
Побільше удачі,
Успіхів на додачу!
***
Всім туристкам і туристам
Я бажаю світлих днів,
Перельоти спокійніші
І ночівлі веселіші!
***
Вітаю з Днем туризму,
І бажаю пригод,
Багато подорожей в житті,
Тільки яскравих вражень.
Нехай сяють очі вогнем,
Підкоряються вершини,
Нехай запал не згасає,
Ніколи не знати рутини!
***
В день туризму ми туристам
Від душі бажать повинні,
Щоб пеньок завжди був чистим
Хліб і сіль – на скатертині.
Щоб дорогу завжди знали,
І з собою компас мали.
Розбирались ви б в місцині,
Щоб не були ноги сині!
***
Це свято вражень,
цікавих міст,
і нехай у Вас не гасне
любов до подорожей!
***
Географічно підкований,
історії великий знавець,
активний і організований,
в турбізнесі ти «молодець»!
***
Всіх мандрівників свято,
Сьогодні ми відзначимо класно,
Нехай будуть всі дуже щасливі,
Ті, хто закоханий в відпочинок активний,
Туристи ті, хто любить гори,
Хто підкорює моря хвилі,
Хто любить пісні під багаття,
І вірить хто в свої мрії!
***
По горах та по лісах,
Нині тут, а завтра – там!
Всіх туристів вітаємо,
Щастя й легкості бажаємо!
***
Спати в наметі чи в авто,
Вранці – підкорювати плато!
Ви об’їдете весь світ,
Жити вам яскраво – наш завіт!
З днем туризму!