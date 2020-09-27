День вихователя в Україні: привітання в СМС та картинках

День вихователя в Україні святкують 27 вересня. Це свято з’явилося ще у 2011 році, а сама ідея створення полягає у тому, щоб привернути увагу до проблем дошкільної освіти.
Насамперед в цей святковий день вітають вихователів, але й про інших працівників дитячого садочку забувати не варто.
Тобто привітання приймають всі люди, які забезпечують безпеку й комфорт вашим малюкам.
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Традицій на офіційному державному рівні немає, але часто у самих освітніх закладах влаштовують урочистості.
Привітання в картинках з днем вихователя:
Привітання в СМС з днем вихователя:
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З днем вихователя
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
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Кар’єрного бажаю росту,
Хай легко буде все і просто –
В житті, в роботі і в родині.
Життю радійте щохвилини!
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Удачі, натхнення й кар’єрного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!
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З днем вихователя вітаю щиро.
Добра бажаю, радості і миру,
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
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Шлемо всім низький уклін,
За любов, старання,
За цей другий рідний дім,
Гарне виховання.
***
Вихователі, любі наші,
Найласкавіші і найкращі!
Вас вітаємо, вам ми вдячні,
Бо ж нелегкі свої завдання
Ви виконуєте відмінно,
Добросовісно і сумлінно!
***
Хай і далі цей садок
Вабить до себе діток,
Хай живе і процвітає,
Негараздів хай не знає.
***
Хай горе обходить вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай кожен день до вас приходить радість,
І довго десь блукає старість,
Щоб ніколи не старіли,
А душею молоділи.
***
Таке покликання вам долею дано –
з Любов’ю дітям серце віддавати.
Цей шлях життєвий обрано давно
Професія чудова – вихователь!
***
Спасибі мудрому Творцеві,
Що він придумав вихователя!
Він дар вам дав – любити дітей,
Приправив купою ідей!
Спасибі, що ви є на світі –
Нам пощастило вас зустріти!