День вихователя в Україні: привітання в СМС та картинках

День вихователя в Україні святкують 27 вересня. Це свято з’явилося ще у 2011 році, а сама ідея створення полягає у тому, щоб привернути увагу до проблем дошкільної освіти.

Насамперед в цей святковий день вітають вихователів, але й про інших працівників дитячого садочку забувати не варто.

Тобто привітання приймають всі люди, які забезпечують безпеку й комфорт вашим малюкам.

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Традицій на офіційному державному рівні немає, але часто у самих освітніх закладах влаштовують урочистості.

Привітання в картинках з днем вихователя:

Привітання в СМС з днем вихователя:

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З днем вихователя

Прийміть вітання

Та найщиріші побажання:

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у вас гаразд!

***

Кар’єрного бажаю росту,

Хай легко буде все і просто –

В житті, в роботі і в родині.

Життю радійте щохвилини!

***

Удачі, натхнення й кар’єрного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!

***

З днем вихователя вітаю щиро.

Добра бажаю, радості і миру,

Завжди мети своєї досягати,

Ніколи суму і невдач не знати.

***

Шлемо всім низький уклін,

За любов, старання,

За цей другий рідний дім,

Гарне виховання.

***

Вихователі, любі наші,

Найласкавіші і найкращі!

Вас вітаємо, вам ми вдячні,

Бо ж нелегкі свої завдання

Ви виконуєте відмінно,

Добросовісно і сумлінно!

***

Хай і далі цей садок

Вабить до себе діток,

Хай живе і процвітає,

Негараздів хай не знає.

***

Хай горе обходить вас стороною,

А щастя приходить і ллється рікою!

Хай кожен день до вас приходить радість,

І довго десь блукає старість,

Щоб ніколи не старіли,

А душею молоділи.

***

Таке покликання вам долею дано –

з Любов’ю дітям серце віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно

Професія чудова – вихователь!

***

Спасибі мудрому Творцеві,

Що він придумав вихователя!

Він дар вам дав – любити дітей,

Приправив купою ідей!

Спасибі, що ви є на світі –

Нам пощастило вас зустріти!