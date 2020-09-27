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Факти / Україна / Суспільство

Карантин 27 вересня: що відбувається у цей день під час пандемії

За останню добу у Збройних силах України зареєстровано 40 нових випадків захворювання на Covid-19, загалом хворіє 601 особа.

Пандемія не відступає, добовий приріст стабільно високий.

Список регіонів, в яких не можна ослаблювати карантин:  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Читайте: Коронавірус у Києві: чи закриють школи та дитсадки з 1 жовтня

Коронавірус в Україні

В Україні продовжує спостерігатися негативна динаміка коронавірусу. За добу на Covid-19 захворіли ще 3 130 людей, від початку пандемії – 198 634.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 3 959 пацієнтів, за добу – 56. Від початку пандемії одужали 87 882 українці, з них 1 009 за добу.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу зафіксували у Харківській області (494), Києві (323) і Дніпропетровській області (167).

 

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