Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 27 вересня у Києві зафіксували 323 випадки зараження коронавірусом.

Загалом у столиці 21 815 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За останню добу 11 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 361.

Захворіли:

174 жінки віком від 18 до 84 років;

122 чоловіка віком від 21 до 73 рокiв;

15 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 5 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу 95 людей одужали. Всього коронавірус подолали 6 482 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 69, у Солом‘янському – 54, в Оболонському – 47.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: