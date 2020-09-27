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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 27 вересня у Києві зафіксували 323 випадки зараження коронавірусом. 

Загалом у столиці 21 815 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 

За останню добу 11 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 361.

Захворіли: 

  • 174 жінки віком від 18 до 84 років;
  • 122 чоловіка віком від 21 до 73 рокiв;
  • 15 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 5 до 17 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу 95 людей одужали. Всього коронавірус подолали 6 482 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 69, у Солом‘янському – 54, в Оболонському – 47.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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