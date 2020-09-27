Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 27 вересня у Києві зафіксували 323 випадки зараження коронавірусом.
Загалом у столиці 21 815 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За останню добу 11 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 361.
Захворіли:
- 174 жінки віком від 18 до 84 років;
- 122 чоловіка віком від 21 до 73 рокiв;
- 15 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 5 до 17 років.
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До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу 95 людей одужали. Всього коронавірус подолали 6 482 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 69, у Солом‘янському – 54, в Оболонському – 47.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.