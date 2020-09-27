Після падіння Ан-26 жоден курсант не відрахувався – в ЗСУ спростували фейк

Командування Повітряних Сил ЗСУ спростувало інформацію, що начебто після авіакатастрофи курсанти-льотчики хочуть покинути ВНЗ.

– Жоден курсант льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил ЗС України імені Івана Кожедуба не виявив бажання відрахуватись з університету, – наголосило командування.

В ЗСУ наголошують, що інформація про так зване масове написання рапортів на відрахування курсантами льотного факультету першого курсу не що інше, як спроба дестабілізувати ситуацію.

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Авіакатастрофа під Харковом

Ввечері 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26 ВПС ЗСУ. На борту перебувало 27 осіб, з яких 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил та 7 членів екіпажу.

26 мужчин загинули, вижив тільки 20-річний курсант В’ячеслав Золочевський.

Державне бюро розслідувань має чотири версії авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом. Слідчі вже вилучили необхідну документацію та допитали свідків.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ