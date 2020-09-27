В Україні продовжує спостерігатися негативна динаміка коронавірусу. За добу на Covid-19 захворіли ще 3 130 людей, від початку пандемії – 198 634.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 3 959 пацієнтів, за добу – 56. Від початку пандемії одужали 87 882 українці, з них 1 009 за добу.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу зафіксували у Харківській області (494), Києві (323) і Дніпропетровській області (167).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Статистика поширення коронавірусу в областях:

Вінницька — 5 900 (+116)

Волинська — 7 632 (+132)

Дніпропетровська — 5 285 (+167)

Донецька — 3 016 (+52)

Житомирська — 5 656 (+125)

Закарпатська — 9 632 (+52)

Запорізька — 3 663 (+95)

Івано-Франківська — 13 335 (+123)

Кіровоградська — 1 074 (+5)

Київ — 21 815 (+323)

Київська — 8 714 (+143)

Львівська — 19 784 (+148)

Луганська — 974 (+36)

Миколаївська — 2 980 (+105)

Одеська — 12 876 (+142)

Полтавська — 1 910 (+66)

Рівненська — 12 032 (+104)

Сумська — 3 672 (+123)

Тернопільська — 12 986 (+123)

Харківська – 17 364 (+494)

Херсонська — 1 049 (+49)

Хмельницька — 5 622 (+91)

Чернівецька — 14 009 (+107)

Черкаська — 3 694 (+124)

Чернігівська — 3 960 (+85)

Коронавірус в Україні 26 вересня

Напередодні, 26 вересня, на коронавірус в Україні захворіли 3 833 людини. Загальна кількість хворих становила – 195 504.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померло 76 українців, від початку пандемії 3 903. Вилікувались за добу 1 740 хворих, загалом побороли недугу 86 873 пацієнти.