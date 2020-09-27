В Україні продовжує спостерігатися негативна динаміка коронавірусу. За добу на Covid-19 захворіли ще 3 130 людей, від початку пандемії – 198 634.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 3 959 пацієнтів, за добу – 56. Від початку пандемії одужали 87 882 українці, з них 1 009 за добу.
Найбільшу кількість хворих за минулу добу зафіксували у Харківській області (494), Києві (323) і Дніпропетровській області (167).
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Статистика поширення коронавірусу в областях:
- Вінницька — 5 900 (+116)
- Волинська — 7 632 (+132)
- Дніпропетровська — 5 285 (+167)
- Донецька — 3 016 (+52)
- Житомирська — 5 656 (+125)
- Закарпатська — 9 632 (+52)
- Запорізька — 3 663 (+95)
- Івано-Франківська — 13 335 (+123)
- Кіровоградська — 1 074 (+5)
- Київ — 21 815 (+323)
- Київська — 8 714 (+143)
- Львівська — 19 784 (+148)
- Луганська — 974 (+36)
- Миколаївська — 2 980 (+105)
- Одеська — 12 876 (+142)
- Полтавська — 1 910 (+66)
- Рівненська — 12 032 (+104)
- Сумська — 3 672 (+123)
- Тернопільська — 12 986 (+123)
- Харківська – 17 364 (+494)
- Херсонська — 1 049 (+49)
- Хмельницька — 5 622 (+91)
- Чернівецька — 14 009 (+107)
- Черкаська — 3 694 (+124)
- Чернігівська — 3 960 (+85)
Коронавірус в Україні 26 вересня
Напередодні, 26 вересня, на коронавірус в Україні захворіли 3 833 людини. Загальна кількість хворих становила – 195 504.
Від ускладнень, спричинених Covid-19, померло 76 українців, від початку пандемії 3 903. Вилікувались за добу 1 740 хворих, загалом побороли недугу 86 873 пацієнти.