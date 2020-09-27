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Факти / Україна

Показник тримається на високому рівні: в Україні 3 130 нових випадків Covid-19

В Україні продовжує спостерігатися негативна динаміка коронавірусу. За добу на Covid-19 захворіли ще 3 130 людей, від початку пандемії – 198 634.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 3 959 пацієнтів, за добу – 56. Від початку пандемії одужали 87 882 українці, з них 1 009 за добу.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу зафіксували у Харківській області (494), Києві (323) і Дніпропетровській області (167).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Статистика поширення коронавірусу в областях:

  • Вінницька — 5 900 (+116)
  • Волинська — 7 632 (+132)
  • Дніпропетровська — 5 285 (+167)
  • Донецька — 3 016 (+52)
  • Житомирська — 5 656 (+125)
  • Закарпатська — 9 632 (+52)
  • Запорізька — 3 663 (+95)
  • Івано-Франківська — 13 335 (+123)
  • Кіровоградська — 1 074 (+5)
  • Київ — 21 815 (+323)
  • Київська — 8 714 (+143)
  • Львівська — 19 784 (+148)
  • Луганська — 974 (+36)
  • Миколаївська — 2 980 (+105)
  • Одеська — 12 876 (+142)
  • Полтавська — 1 910 (+66)
  • Рівненська — 12 032 (+104)
  • Сумська — 3 672 (+123)
  • Тернопільська — 12 986 (+123)
  • Харківська – 17 364 (+494)
  • Херсонська — 1 049 (+49)
  • Хмельницька — 5 622 (+91)
  • Чернівецька — 14 009 (+107)
  • Черкаська — 3 694 (+124)
  • Чернігівська — 3 960 (+85)

Коронавірус в Україні 26 вересня

Напередодні, 26 вересня, на коронавірус в Україні захворіли 3 833 людини. Загальна кількість хворих становила – 195 504.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померло 76 українців, від початку пандемії 3 903. Вилікувались за добу 1 740 хворих, загалом побороли недугу 86 873 пацієнти.

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