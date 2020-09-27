Стан здоров’я курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, покращується

В’ячеслав Золочевський, який вижив після авіакатастрофи під Чугуєвом, одужує. Поки він у стані середньої важкості.

Підполковник медичної служби Юрій Клапчук зазначає, що наразі спостерігається позитивна динаміка одужання у пацієнта.

За словами медика, курсант почувається добре, спілкується з лікарями й рідними. Найближчим часом його зможуть відвідати друзі з університету.

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Слідчі Державного бюро розслідувань уже допитали хлопця. В’ячеслава врятував певний збіг обставин – його прикрили від вогню уламки фюзеляжу.

Авіакатастрофа під Харковом

Ввечері 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26 ВПС ЗСУ. На борту перебувало 27 осіб, з яких 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил та 7 членів екіпажу.

26 мужчин загинули, вижив тільки 20-річний курсант В’ячеслав Золочевський.

Державне бюро розслідувань має чотири версії авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом. Слідчі вже вилучили необхідну документацію та допитали свідків.

Джерело: Армія.Inform