У Карпатах випав сніг, видимість упала до 100 метрів

На одній із найвищих вершин Карпат горі Піп Іван 27 вересня випав сніг.

Відео із Чорногірського хребта, на якому видно припорошену снігом землю, опублікував у мережі Руслан Гродюк.

Опубликовано Ruslan Grodyuk Суббота, 26 сентября 2020 г.

Мокрий сніг на горі випав через те, що температура повітря впала там до 0°С.

Дощ зі снігом обмежив видимість Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту до 100 метрів.

Станом на 8:55 27.09.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер південно-західний 10-12м/с, хмарно, дощ з мокрим снігом, обмежена видимість до 100м. Опубликовано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Суббота, 26 сентября 2020 г.

Читайте: Погода на осінь і зиму: коли похолодає

Чи буде сніг зимою

На початку зими йтиме мокрий сніг, але через високу температуру повітря він не буде лягати, спрогнозувала метеоролог Вазіра Мартазінова.

Слова про те, що не слід чекати на сніжну та морозну зиму в Україні, підтвердила також президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

Через зміни клімату в майбутньому на всій території країни превалюватиме степовий клімат, який нині характерний для півдня України.

Фото: Руслан Гродюк