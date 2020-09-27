PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

У Слузі народу перевіряють звинувачення нардепа Галушко

Слуга народу вивчає інформацію про те, що всі місця в списку цієї політсили в окрузі №97 у Київській області нібито продані, про що в своєму відеозверненні заявив народний депутат Микола Галушко.

– 26 вересеня згаданий депутат виклав в соцмережі відеозвернення до президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку Слуги народу в окрузі №97 у Київській області нібито були продані.

Це дуже серйозні звинувачення, оскільки “договорняки” і торгівля місцями в списках суперечать моральним засадам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки, – йдеться в заяві партії.

У політсилі також перевіряють факти, які навів керівник Київської обласної організації партії Слуга народу Олександр Дубинський.

За його даними, Галушко зустрічався з політичними опонентами Слуги народу в окрузі №97 і, ймовірно, мав намір включити їх людей в список на місцеві вибори.

Читайте: Мера Умані зняли з виборів: зареєстрували двох двійників

Щодо намірів нардепа Галушка вийти з партії Слуга народу в політсилі зазначили: коли від нього надійде офіційна письмова заява про це, керівні органи партії розглянуть її у відповідному порядку.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх