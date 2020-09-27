У Слузі народу перевіряють звинувачення нардепа Галушко

Слуга народу вивчає інформацію про те, що всі місця в списку цієї політсили в окрузі №97 у Київській області нібито продані, про що в своєму відеозверненні заявив народний депутат Микола Галушко.

– 26 вересеня згаданий депутат виклав в соцмережі відеозвернення до президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку Слуги народу в окрузі №97 у Київській області нібито були продані. Це дуже серйозні звинувачення, оскільки “договорняки” і торгівля місцями в списках суперечать моральним засадам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки, – йдеться в заяві партії.

У політсилі також перевіряють факти, які навів керівник Київської обласної організації партії Слуга народу Олександр Дубинський.

За його даними, Галушко зустрічався з політичними опонентами Слуги народу в окрузі №97 і, ймовірно, мав намір включити їх людей в список на місцеві вибори.

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Щодо намірів нардепа Галушка вийти з партії Слуга народу в політсилі зазначили: коли від нього надійде офіційна письмова заява про це, керівні органи партії розглянуть її у відповідному порядку.