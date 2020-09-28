Карантин в Україні – головні новини 28 вересня 2020

В Україні до послаблення карантину станом на 28 вересня готова лише Кіровоградська область.

За даними МОЗ, лише у цій області рівень епідемічної безпеки не перевищує базовий рівень. Наразі там показник захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів становить 18,1 за норми 40.

Інші 23 області та Київ не готові до пом’якшення карантинних обмежень, оскільки є перевищення індикаторних показників.

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28 вересня у Києві зафіксували 328 випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 22 143 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 369.

З початком нового навчального року у Києві зросла кількість випадків коронавірусу серед дітей.

Загалом за весь період захворіли 1 592 дитини. 674 з них (понад 42%. – Ред.) захворіли тільки за останні 4 тижні, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

В Україні продовжує спостерігатися негативна динаміка коронавірусу. 2 671 новий випадок за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на 28 вересня.

За весь час епідемії Covid-19 заразилися вже 201 305 українців. З них від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 3 996 пацієнтів, за останній день – 37.

Водночас одужали 88 453 хворі, з них 571 – за добу.