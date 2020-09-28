Боялася, що мого сина немає: інтерв’ю з мамою курсанта, що вижив у катастрофі Ан-26

Мати В’ячеслава Золочевського — єдиного курсанта, який вижив унаслідок катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві — розповіла про самопочуття сина та розмову перед катастрофою.

– Вчора він подзвонив мені о 16.00 і сказав: Мамо, у мене польоти будуть з шостої до дев’ятої вечора. Він був дуже задоволений, щасливий, він чекав на ці польоти. Я побачила інформацію, що сталася катастрофа. І ще коли я прочитала, що це були льотні навчання, тим паче там були курсанти з Кожедуба, я не знала, що мені робити. Я боялася, що мого сина теж немає, – сказала вона.

Жінка зазначила, що її син навчався на 3 курсі, а у перспективі мав стати штурманом. Цей політ не був першим, оскільки раніше вони уже літали.

– Він уже налітав 5 годин. Може це і мало, але для нього це було серйозно. В’ячеслав чекав на кожен політ, – сказала мама курсанта.

Коли трапилася катастрофа і стало відомо, що є двоє вижили, тоді батьки та рідні одразу приїхали в лікарню, аби зрозуміти, чия це дитина.

– Мене пустили. Я на хвилину побачила дитину. Він був при свідомості, трішки припідняв голову і подивився на мене. Більше мені не дозволили там бути.

Мати курсанта каже, що син вистрибнув з палаючого літака. Часу, щоб розкрився парашут уже не було, бо висота замала для цього.

– Він був увесь в крові і забинтований. Я бачила тільки очі. Найголовніше для мене, що моя дитина жива.

На запитання, чому син вирішив ступити саме у цей університет, жінка відповіла історією з дитинства Славка.

– Від самого дитинства, він говорив, що хоче бути льотчиком. Навіть, коли у школі йому давали грамоту, то оголошували, що нагороджується майбутній льотчик. Ось так він не відступив від своєї мети, йому було дуже складно, але він добився свого, – каже Ірина.

– Чи продовжить ваш син навчання?

– Я не знаю, мені потрібно з ним поговорити. Не можу нічого замість нього вирішувати, бо я підтримую будь-яку його ініціативу. Для мене зараз важливий його стан.

Авіакатастрофа під Харковом

Ввечері 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26 ВПС ЗСУ. На борту перебувало 27 осіб, з яких 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил та 7 членів екіпажу.

26 мужчин загинули, вижив тільки 20-річний курсант В’ячеслав Золочевський.

Державне бюро розслідувань має чотири версії авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом. Слідчі вже вилучили необхідну документацію та допитали свідків.

За словами віце-прем’єр-міністра України, авіаційним експертам вдалося вилучити чорні скриньки. Їхній стан задовільний, проте інформація збереглася. Експертиза триватиме три-п’ять днів.