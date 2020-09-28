З початком нового навчального року у Києві зросла кількість випадків коронавірусу серед дітей.

Загалом за весь період захворіли 1 592 дитини. 674 з них (понад 42%. – Ред.) захворіли тільки за останні 4 тижні, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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– Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5-ти до 14-ти років, – сказав Віталій Кличко.

Коронавірус у Києві

28 вересня у Києві зафіксували 328 випадків зараження Covid-19, загалом у столиці 22 143 підтверджених випадки.

За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 369.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 66, Оболонському – 52, Деснянському і Дніпровському районах – по 39 випадків.