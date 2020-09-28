На вакцину проти коронавірусу та на заходи з боротьби з Covid-19 у проекті бюджету на 2021 рік Міністерство охорони здоров’я України заклало понад 15 млрд грн.

Про це заявив очільник відомства Максим Степанов на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

– Ми заклали відповідні кошти на боротьбу з епідеміями та на заходи, які з цим пов’язані, зокрема і на вакцинацію, – відзначив Максим Степанов.

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За його словами, під час визначення суми фахівці орієнтувалися на вартість речовини проти вірусу, яку надали компанії-розробники вакцини.

Водночас на вакцинацію від коронавірусу за держаний кошт можуть розраховувати громадяни, які перебувають у групі ризику, а саме літні люди та ті, хто має супутні захворювання.

Вакцина від коронавірусу

Раніше у МОЗ зазначали, що вакцину проти коронавірусу, окрім пенсіонерів та українців, які мають супутні захворювання, отримають також медичні працівники, а саме ті, хто надає допомогу хворим на Covid-19.

Першочергово її нададуть представникам силових структур.

У пріоритеті також освітяни.