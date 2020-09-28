Курс валют НБУ на 28 вересня 2020 в Україні

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні.

На понеділок, 28 вересня НБУ встановив курс 28,26 грн/1$ – порівняно із вихідними вартість зросла на 2 копійки.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 28 вересня, зафіксувалося на 32,87 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 28.09:

$1 – 28,26 грн;

€1 – 32,87 грн;

1 польський злотий – 7,21 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Денис Шмигаль про курс долара в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.