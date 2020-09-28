Катастрофа Ан-26: де і коли відбудеться церемонія прощання

Із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом військовослужбовцями і курсантами попрощаються в Харкові 29 вересня.

Церемонія прощання, початок якої заплановано на 9.00, відбудеться на Меморіалі слави (Білгородське шосе).

Жителі Харкова продовжують нести квіти до головного корпусу Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба та на місце катастрофи.

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Авіакатастрофа під Чугуєвом

Військово-транспортний літак Ан-26 впав і загорівся під час заходу на посадку в аеропорту Чугуєва 25 вересня.

Після падіння літака дві людини вижили, але одна пізніше померла у лікарні. Причина катастрофи не встановлена.

Президент України Володимир Зеленський оголосив суботу днем ​​жалоби за жертвами авіакатастрофи і наказав припинити польоти літаків Ан-26 до завершення розслідування причини авіакатастрофи.

У Міноборони України заявили, що сім’ям загиблих буде виплачено компенсацію в розмірі близько 1,5 млн грн.

28 вересня Зеленський наказав прискорити виплату компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26.

Джерело: Харківський національний університет Повітряних сил ім. Кожедуба