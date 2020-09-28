28 вересня у Києві зафіксували 328 випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 22 143 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 369.

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До лікарень столиці госпіталізували більше 30 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу 23 людей одужали. Всього коронавірус подолали 6 505 мешканців Києва.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: