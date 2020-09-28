Курсу долара до гривні у вересні та погіршення кон’юнктури валютного ринку не пов’язані з пропозицією валюти. Насамперед, попит зростає з боку імпортерів споживчих товарів.

Про це заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

За словами Гелетія, валюту також активно купували підприємства, які мали виплати за зовнішніми запозиченнями.

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Водночас НБУ не бачить фундаментальних чинників для довгострокового послаблення гривні, оскільки експорт з України під час кризи знизився значно менше за імпорт.

Гелетій запевнив, що НБУ не відмовлявся і не збирається відмовлятися від плаваючого курсоутворення, а курс рухатиметься в обидва боки.

Курс в обмінниках

Станом на ранок понеділка 28 вересня курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва ослаб на п’ять копійок і тепер становить 28,40 грн/$1.

Ситуація з курсом євро залишилася на рівні попереднього дня – 33,10 грн/€1.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,20 грн за $1 , а 32,60 грн за €1.