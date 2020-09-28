Міносвіти планує реформу дошкільної освіти

У Міністерстві освіти і науки України планують реформування системи дошкільної освіти.

За словами виконувача обов’язків міністра Сергія Шкарлета, її хочуть привести до загальноєвропейського рівня, з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Читайте: Онлайн дитячий садок повертається

– Концепція нової української школи змінила підходи до освітнього процесу. Міністерство визначило амбітну мету – реально реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку із загальноєвропейськими з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки, – зазначив він.

За словами Шкарлета, дитсадок символізує початок самостійного життя дитини. Тому сьогодні дошкільна освіта асоціюється з новими ідеями, експериментами, відкриттями.

За його даними, в Україні діють майже 15 тис. закладів дошкільної освіти, в яких 137 тис. педагогів навчають і виховують 1,253 млн дітей.

Освіта в Україні

У МОН повідомили, що на період карантину школи мають право запровадити власну шкалу оцінювання.

Школи можуть не використовувати 12-бальну шкалу, а застосовувати принцип – зараховано/не зараховано у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі. Таке оцінювання роботи учня застосовуватиметься на уроках фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики.