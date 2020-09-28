Національна служба охорони здоров’я України пояснила які саме послуги хворим на коронавірус надають безкоштовно.

НСЗУ зазначила, що медичні заклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією та з підозрою на неї повинні надавати певний перелік безкоштовних послуг.

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За Програмою медгарантій, українець з підозрою на коронавірус чи з позитивним результатом має отримати безкоштовно такі послуги:

допомога сімейного лікаря, з яким ви уклали декларацію;

послуги мобільної бригади, яка за направленням вашого лікаря або диспетчера регіональної телефонної гарячої лінії з питань Covid-19;

допомога бригади швидкої;

допомога в медзакладі в умовах стаціонару (тестування на коронавірус, лабораторні та інструментальні дослідження, меддопомога відповідно до галузевих стандартів, киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідності, медикаментозна терапія та знеболення за потреби, консультації лікарів інших спеціальностей).

Відповідно до Програми сімейний лікар має надати усі потрібні консультації пацієнту та за потреби направити мобільну бригаду, яка повинна взяти усі необхідні аналізи для проведення лабораторного дослідження.

Національна служба охорони здоров’я зазначила, що в тариф на оплату послуг медзакладів, включено всі лікарські засоби та медичні вироби, що необхідні для лікування пацієнтів з коронавірусом як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 вересня в Україні на коронавірус хворіє 201 305 українців. За останню добу було зафіксовано 2 671 новий випадок. За весь час пандемії померли 3 996 пацієнтів, за останній день – 37. Водночас одужали 88 453 людини, з них 571 – за добу.

Найбільша кількість хворих на Covid-19 у Києві – 22 143, у Львівській області – 19 916, Харківській – 17 703, Чернівецькій – 14 113 та Івано-Франківській – 13 445.

Джерело: НСЗУ