Один з чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу MH17 Олег Пулатов готовий дати свідчення перед судом, але його захист порадив йому відмовитися від виступу.

Про це розповів один із адвокатів Пулатова Сабіне тен Дуссхате в судовому засіданні у понеділок.

Захисниця розповіла, що її клієнт бачив збитий МН17, але не брав участі в транспортуванні або стрільбі з Бука.

Водночас Пулатов визнає, що воював проти України на Донбасі, розповіла адвокат.

Захист Пулатова заперечив проти виступу її клієнта в суді заради його безпеки, пояснила адвокат.

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Суд у справі MH17

28 вересня у Нідерландах поновився судовий процес у справі про збитий MH17.

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених – трьох росіян – Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка.

Раніше під час судового процесу, який відбувся 26 червня, прокуратура надала нові записи прослуховування телефонних розмов обвинувачених, зокрема, Харченка, Дубинського і Стрєлкова, які підтверджують наявність у окупаційних сил Росії ракетної установки Бук.