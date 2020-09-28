2 671 новий випадок за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на 28 вересня. Це свідчить про позитивну динаміку захворюваності.
За весь час епідемії Covid-19 заразилися вже 201 305 українців.
З них від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 3 996 пацієнтів, за останній день – 37.
Водночас одужали 88 453 хворі, з них 571 – за добу.
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, за добу захворіли 164 дитини та 122 медики, госпіталізовано 472 людини.
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Нині в Україні 108 856 активних хворих на коронавірус.
Найбільше випадків за добу – у Харківській області (339), у Києві (328) та в Одеській області (203).
Яка ситуація в регіонах:
- Вінницька обл — 5 974 (+74)
- Волинська обл — 7 775 (+143)
- Дніпропетровська обл — 5 351 (+66)
- Донецька обл — 3 046 (+30)
- Житомирська обл — 5 779 (+123)
- Закарпатська обл — 9 654 (+22)
- Запорізька обл — 3 773 (+110)
- Івано-Франківська обл — 13 445 (+110)
- Кіровоградська обл — 1 077 (+3)
- м. Київ — 22 143 (+328)
- Київська обл — 8 854 (+140)
- Львівська обл — 19 916 (+132)
- Луганська обл — 979 (+5)
- Миколаївська обл — 3 011 (+31)
- Одеська обл — 13 079 (+203)
- Полтавська обл — 1 972 (+62)
- Рівненська обл — 12 145 (+113)
- Сумська обл — 3 813 (+141)
- Тернопільська обл — 13 139 (+153)
- Харківська обл — 17 703 (+339)
- Херсонська обл — 1 062 (+13)
- Хмельницька обл — 5 747 (+125)
- Чернівецька обл — 14 113 (+104)
- Черкаська обл — 3 759 (+65)
- Чернігівська обл — 3 996 (+36).
Коронавірус в Україні 27 вересня
Станом на 27 вересня в Україні ще 3 130 людей інфікувалися Covid-19. Загалом учора було 198 634 випадки коронавірусу.
Померли за вчорашній день 56 пацієнтів, а одужали 87 882 хворих.
Найбільшу кількість нових випадків зафіксовано у Харківській області, у столиці та у Дніпропетровській області.