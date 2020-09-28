2 671 новий випадок за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на 28 вересня. Це свідчить про позитивну динаміку захворюваності.

За весь час епідемії Covid-19 заразилися вже 201 305 українців.

З них від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 3 996 пацієнтів, за останній день – 37.

Водночас одужали 88 453 хворі, з них 571 – за добу.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, за добу захворіли 164 дитини та 122 медики, госпіталізовано 472 людини.

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Нині в Україні 108 856 активних хворих на коронавірус.

Найбільше випадків за добу – у Харківській області (339), у Києві (328) та в Одеській області (203).

Яка ситуація в регіонах:

Вінницька обл — 5 974 (+74)

Волинська обл — 7 775 (+143)

Дніпропетровська обл — 5 351 (+66)

Донецька обл — 3 046 (+30)

Житомирська обл — 5 779 (+123)

Закарпатська обл — 9 654 (+22)

Запорізька обл — 3 773 (+110)

Івано-Франківська обл — 13 445 (+110)

Кіровоградська обл — 1 077 (+3)

м. Київ — 22 143 (+328)

Київська обл — 8 854 (+140)

Львівська обл — 19 916 (+132)

Луганська обл — 979 (+5)

Миколаївська обл — 3 011 (+31)

Одеська обл — 13 079 (+203)

Полтавська обл — 1 972 (+62)

Рівненська обл — 12 145 (+113)

Сумська обл — 3 813 (+141)

Тернопільська обл — 13 139 (+153)

Харківська обл — 17 703 (+339)

Херсонська обл — 1 062 (+13)

Хмельницька обл — 5 747 (+125)

Чернівецька обл — 14 113 (+104)

Черкаська обл — 3 759 (+65)

Чернігівська обл — 3 996 (+36).

Коронавірус в Україні 27 вересня

Станом на 27 вересня в Україні ще 3 130 людей інфікувалися Covid-19. Загалом учора було 198 634 випадки коронавірусу.

Померли за вчорашній день 56 пацієнтів, а одужали 87 882 хворих.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксовано у Харківській області, у столиці та у Дніпропетровській області.