У Києві ремонтуватимуть Залізничне шосе – можливі затори

У Києві частково обмежать рух транспорту на Залізничному шосе у зв’язку з проведенням середнього ремонту.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
– З 9.00 до 19.00 28 вересня на з’їзді з вул. Бойчука на Залізничне шосе частково обмежать рух. Завершуть ремонт з’їзду з вулиці Бойчука на шосе, – йдеться в повідомленні.
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За сприятливих погодних умовах 28 вересня дорожники облаштують верхній шар асфальту.
Ремонт мосту Патона
У Києві п’ять років ремонтуватимуть міст Патона. Робота розпочнеться після завершення проектування.
За проектом реконструкції передбачається:
- заміна залізобетонної монолітної плити на сталеву;
- додаткова смуга руху;
- усунення реверсної смуги, через яку на мосту трапляється чимало ДТП;
- бар’єрне огородження між напрямками руху;
- облаштування велодоріжки.
Реконструкцію повинні завершити 31 грудня 2025 року.