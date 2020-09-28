У Києві ремонтуватимуть Залізничне шосе – можливі затори

У Києві частково обмежать рух транспорту на Залізничному шосе у зв’язку з проведенням середнього ремонту.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

– З 9.00 до 19.00 28 вересня на з’їзді з вул. Бойчука на Залізничне шосе частково обмежать рух. Завершуть ремонт з’їзду з вулиці Бойчука на шосе, – йдеться в повідомленні.

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За сприятливих погодних умовах 28 вересня дорожники облаштують верхній шар асфальту.

Ремонт мосту Патона

У Києві п’ять років ремонтуватимуть міст Патона. Робота розпочнеться після завершення проектування.

За проектом реконструкції передбачається:

заміна залізобетонної монолітної плити на сталеву;

додаткова смуга руху;

усунення реверсної смуги, через яку на мосту трапляється чимало ДТП;

бар’єрне огородження між напрямками руху;

облаштування велодоріжки.

Реконструкцію повинні завершити 31 грудня 2025 року.