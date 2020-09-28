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Факти / Україна

У Києві ремонтуватимуть Залізничне шосе – можливі затори

У Києві частково обмежать рух транспорту на Залізничному шосе у зв’язку з проведенням середнього ремонту.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

– З 9.00 до 19.00 28 вересня на з’їзді з вул. Бойчука на Залізничне шосе частково обмежать рух. Завершуть ремонт з’їзду з вулиці Бойчука на шосе, – йдеться в повідомленні.

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За сприятливих погодних умовах 28 вересня дорожники облаштують верхній шар асфальту.

У Києві ремонтуватимуть Залізничне шосе – можливі затори

Ремонт мосту Патона

У Києві п’ять років  ремонтуватимуть міст Патона. Робота розпочнеться після завершення проектування.

За проектом реконструкції передбачається:

  • заміна залізобетонної монолітної плити на сталеву;
  • додаткова смуга руху;
  • усунення реверсної смуги, через яку на мосту трапляється чимало ДТП;
  • бар’єрне огородження між напрямками руху;
  • облаштування велодоріжки.

Реконструкцію повинні завершити 31 грудня 2025 року.

Джерело: КМДА

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