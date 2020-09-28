Курс долара в обмінниках Києва

Станом на ранок понеділка 28 вересня курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва ослаб на п’ять копійок і тепер становить 28,40 грн/$1.

Ситуація з курсом євро залишилася на рівні попереднього дня – 33,10 грн/€1.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,20 грн за $1 , а 32,60 грн за €1.

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У банках ситуація схожа до тієї, що і в обмінниках. Купують американську валюту за ціною 28-28,20 грн за $1, продають за 28,45-28,50. Купити €1 можна за ціною 32,50-32,60 грн.

Що буде з курсом долара до кінця року

Боятися різкого падіння нацвалюти не варто, переконує помічник президента України з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, курс долара в Україні істотно не зміниться. Однак і значного зміцнення гривні, скажімо до 27 грн/1$, не передбачається.

Крім того, коливання гривні у 5% не виходять з норми.