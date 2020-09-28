В Україні до послаблення карантину станом на 28 вересня готова лише Кіровоградська область.

За даними МОЗ, лише у цій області рівень епідемічної безпеки не перевищує базовий рівень. Наразі там показник захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів становить 18,1 за норми 40.

Інші 23 області та Київ не готові до пом’якшення карантинних обмежень, оскільки є перевищення індикаторних показників.

Читайте: У світі зареєстрували майже 1 млн смертей від Covid-19

У столиці кількість хворих на коронавірус за останні 14 днів склала 159 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжко-місць у лікарнях – 55% за останні п’ять днів.

Станом на 28 вересня показники захворюваності на коронавірус на 100 тис. у областях становлять:

Тернопільській – 377;

Чернівецькій – 206,8;

Харківській – 183,1;

Івано-Франківській – 152,9;

Одеській – 142,9;

Хмельницькій – 139;

Рівненській – 138,1;

Волинській – 138;

Сумській – 123,3;

Чернігівській – 122,5;

Житомирській – 115,4;

Львівській – 114,1;

Київській – 106,2;

Черкаській – 99,4;

Миколаївській – 86;

Запорізькій – 81,6;

Закарпатській – 78,2;

Вінницькій – 73,4;

Дніпропетровській – 63,5;

Луганській – 56,48;

Полтавській – 54,2;

Донецькій – 50,3;

Херсонській – 40,8.

Даних щодо Криму та Севастополя немає.

Дані щодо кількості хворих на коронавірус за областями

Коронавірус в Україні

Станом на 28 вересня в Україні зафіксували 2 671 новий випадок коронавірусу. Загалом на Covid-19 заразилися вже 201 305 українців.

Померли 3 996 пацієнтів, за останній день – 37. Водночас одужали 88 453 хворі, з них 571 – за добу.

Найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві – 22 143, Львівській області – 19 916, Харківській – 17 703, Чернівецькій – 14 113 та Івано-Франківській – 13 445.