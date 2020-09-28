Доходи вчителів з 1 вересня збільшилися на 5,8%, з 1 січня 2021 вони збільшаться ще на 20% і з 1 липня – на 8%, розповів виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%, – зазначив він.

За його словами, доходи педагогів усіх рівнів за останні 29 років системно так і не змінилися, хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок і доплат.

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– Сьогодні ми намагаємося це змінити, – додав Шкарлет.

Кабмін заклав у проект держбюджету на 2021 рік збільшення видатків на освіту на 34 млрд грн – до 173,8 млрд грн.

Водночас на зарплати педагогам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн. Це на 21,2 млрд грн більше, ніж у минулому році.