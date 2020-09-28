PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні зарплати вчителів у 2021 підвищать на третину

Доходи вчителів з 1 вересня збільшилися на 5,8%, з 1 січня 2021 вони збільшаться ще на 20% і з 1 липня – на 8%, розповів виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%, – зазначив він.

За його словами, доходи педагогів усіх рівнів за останні 29 років системно так і не змінилися, хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок і доплат.

Читайте: Зростання ВВП, видатків на медицину та зарплат: головні показники держбюджету 2021

– Сьогодні ми намагаємося це змінити, – додав Шкарлет.

Кабмін заклав у проект держбюджету на 2021 рік збільшення видатків на освіту на 34 млрд грн – до 173,8 млрд грн.

Водночас на зарплати педагогам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн. Це на 21,2 млрд грн більше, ніж у минулому році.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка