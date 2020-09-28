Записи розмов пілотів літака Ан-26 потрібно оприлюднити – Геращенко

Потрібно оприлюднили записи переговорів пілотів літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом Харківської області 25 вересня.

Таку думку висловив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

– Я також вважаю, що переговори пілота з диспетчером, переговори в кабіні пілотів необхідно публікувати, щоб рідні і близькі загиблих знали, що сталося і щоб вся країна також знала, – пояснив він.

Читайте: Зеленський вимагає прискорити виплату компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26

За словами Антона Геращенка, наразі записи цих переговорів, як і інші записи з бортового самописця, вивчають фахівці.

Водночас глава урядової комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 Олег Уруський повідомив, що чорні скриньки розшифрують протягом 3-5 днів.

За його словами, їхній стан задовільний, вся необхідна інформація збереглася.

Авіакатастрофа Ан-26 сталася 25 вересня. На борту літака перебували 27 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту Харківського університету Повітряних Сил.