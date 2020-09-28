PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Записи розмов пілотів літака Ан-26 потрібно оприлюднити – Геращенко

Потрібно оприлюднили записи переговорів пілотів літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом Харківської області 25 вересня.

Таку думку висловив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

– Я також вважаю, що переговори пілота з диспетчером, переговори в кабіні пілотів необхідно публікувати, щоб рідні і близькі загиблих знали, що сталося і щоб вся країна також знала, – пояснив він.

Читайте: Зеленський вимагає прискорити виплату компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26

За словами Антона Геращенка, наразі записи цих переговорів, як і інші записи з бортового самописця, вивчають фахівці.

Водночас глава урядової комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 Олег Уруський повідомив, що чорні скриньки розшифрують протягом 3-5 днів.

За його словами, їхній стан задовільний, вся необхідна інформація збереглася.

Авіакатастрофа Ан-26 сталася 25 вересня. На борту літака перебували 27 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту Харківського університету Повітряних Сил.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка