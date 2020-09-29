PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Інфографіка

3 627 за добу: коронавірус в Україні тримається на високому рівні

Статистика коронавірусу в Україні на 29 вересня свідчить про 204 932 хворих, за добу виявили ще 3 627 інфікованих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 065 пацієнтів, за добу їхня кількість зросла на 69 осіб.

Водночас повністю одужало вже 88 453 українці.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Статистика захворюваності за регіонами: 

  • Вінницька обл — 6062 (+88)
  • Волинська обл — 7911 (+136)
  • Дніпропетровська обл — 5551 (+200)
  • Донецька обл — 3132 (+86)
  • Житомирська обл — 5826 (+47)
  • Закарпатська обл — 9735 (+81)
  • Запорізька обл — 3895 (+122)
  • Івано-Франківська обл — 13577 (+132)
  • Кіровоградська обл — 1090 (+13)
  • м. Київ — 22559 (+416)
  • Київська обл — 8996 (+142)
  • Львівська обл — 20085 (+169)
  • Луганська обл — 1000 (+21)
  • Миколаївська обл — 3074 (+63)
  • Одеська обл — 13350 (+271)
  • Полтавська обл — 2107 (+135)
  • Рівненська обл — 12302 (+157)
  • Сумська обл — 4008 (+195)
  • Тернопільська обл — 13303 (+164)
  • Харківська обл — 18129 (+426)
  • Херсонська обл — 1084 (+22)
  • Хмельницька обл — 5896 (+149)
  • Чернівецька обл — 14280 (+167)
  • Черкаська обл — 3881 (+122)
  • Чернігівська обл — 4099 (+103)

коронавірус в світі 29 вересня

Коронавірус 28 вересня

2 671 новий випадок за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на 28 вересня. Це свідчить про позитивну динаміку захворюваності.

За весь час епідемії Covid-19 заразилися вже 201 305 українців.

Найбільше випадків за добу – у Харківській області (339), у Києві (328) та в Одеській області (203).

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх