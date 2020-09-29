Статистика коронавірусу в Україні на 29 вересня свідчить про 204 932 хворих, за добу виявили ще 3 627 інфікованих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 065 пацієнтів, за добу їхня кількість зросла на 69 осіб.

Водночас повністю одужало вже 88 453 українці.

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Статистика захворюваності за регіонами:

Вінницька обл — 6062 (+88)

Волинська обл — 7911 (+136)

Дніпропетровська обл — 5551 (+200)

Донецька обл — 3132 (+86)

Житомирська обл — 5826 (+47)

Закарпатська обл — 9735 (+81)

Запорізька обл — 3895 (+122)

Івано-Франківська обл — 13577 (+132)

Кіровоградська обл — 1090 (+13)

м. Київ — 22559 (+416)

Київська обл — 8996 (+142)

Львівська обл — 20085 (+169)

Луганська обл — 1000 (+21)

Миколаївська обл — 3074 (+63)

Одеська обл — 13350 (+271)

Полтавська обл — 2107 (+135)

Рівненська обл — 12302 (+157)

Сумська обл — 4008 (+195)

Тернопільська обл — 13303 (+164)

Харківська обл — 18129 (+426)

Херсонська обл — 1084 (+22)

Хмельницька обл — 5896 (+149)

Чернівецька обл — 14280 (+167)

Черкаська обл — 3881 (+122)

Чернігівська обл — 4099 (+103)

Коронавірус 28 вересня

2 671 новий випадок за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на 28 вересня. Це свідчить про позитивну динаміку захворюваності.

За весь час епідемії Covid-19 заразилися вже 201 305 українців.

Найбільше випадків за добу – у Харківській області (339), у Києві (328) та в Одеській області (203).