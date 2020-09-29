Статистика коронавірусу в Україні на 29 вересня свідчить про 204 932 хворих, за добу виявили ще 3 627 інфікованих.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 065 пацієнтів, за добу їхня кількість зросла на 69 осіб.
Водночас повністю одужало вже 88 453 українці.
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Статистика захворюваності за регіонами:
- Вінницька обл — 6062 (+88)
- Волинська обл — 7911 (+136)
- Дніпропетровська обл — 5551 (+200)
- Донецька обл — 3132 (+86)
- Житомирська обл — 5826 (+47)
- Закарпатська обл — 9735 (+81)
- Запорізька обл — 3895 (+122)
- Івано-Франківська обл — 13577 (+132)
- Кіровоградська обл — 1090 (+13)
- м. Київ — 22559 (+416)
- Київська обл — 8996 (+142)
- Львівська обл — 20085 (+169)
- Луганська обл — 1000 (+21)
- Миколаївська обл — 3074 (+63)
- Одеська обл — 13350 (+271)
- Полтавська обл — 2107 (+135)
- Рівненська обл — 12302 (+157)
- Сумська обл — 4008 (+195)
- Тернопільська обл — 13303 (+164)
- Харківська обл — 18129 (+426)
- Херсонська обл — 1084 (+22)
- Хмельницька обл — 5896 (+149)
- Чернівецька обл — 14280 (+167)
- Черкаська обл — 3881 (+122)
- Чернігівська обл — 4099 (+103)
Коронавірус 28 вересня
2 671 новий випадок за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на 28 вересня. Це свідчить про позитивну динаміку захворюваності.
За весь час епідемії Covid-19 заразилися вже 201 305 українців.
Найбільше випадків за добу – у Харківській області (339), у Києві (328) та в Одеській області (203).