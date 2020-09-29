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Факти / Україна

Чому Укрзалізниця не залучає до співпраці Deutsche Bahn

Укрзалізниці не потрібні залучати до співпраці національного оператора залізниць Німеччини Deutsche Bahn.

Про це заявив глава АТ Укрзалізниця Володимир Жмак.

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– У цей час я не бачу можливості та сенсу залучати іноземних фахівців. Попри всю мою пошану до Deutsche Bahn, щодо вантажоперевезень, то нас складно порівнювати, – зазначив Жмак.

Чому Укрзалізниця не залучає до співпраці Deutsche Bahn

Він розповів, що в Європі вантажні ж/д перевезення не настільки важливі, як в Україні. Німеччина, Австрія, навіть Польща мають дуже розвинені мережі автобанів, тому залізниці конкурувати з ними немає сенсу.

– Пасажирські перевезення там отримують фінансову допомогу від уряду. Це загальновідома історія. Тому зараз, з огляду на експертизу, яка є у мене і моєї команди, я не бачу необхідності залучати якихось міжнародних консультантів, – зазначив Володимир Жмак.

Підвищення цін на залізничні квитки

Підвищення цін на квитки на пасажирські поїзди буде тільки тоді, коли підвищиться рівень сервісу.

Також на вартість квитка не вплине те, що безпеку пасажирських потягів тепер забезпечуватиме воєнізована охорона.

Фото: Укрзалізниця, Українська правда

Джерело: Українська правда

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