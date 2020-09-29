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Факти / Україна

Чи увійде Тищенко до ТКГ – відповідь Резнікова

Микола Тищенко не буде входити до української делегації ТКГ. 

Про це заявив перший заступник голови делегації України в ТКГ, віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

– Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу приймає тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників і т.д. Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося, – заявив Резніков.

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За словами Резнікова, Микола турбується та цікавиться Мінським процесом.

28 вересня народний депутат Микола Тищенко заявив, що увійшов до ініціативної групи з перезавантаження ТКГ.

Також він пообіцяв презентувати оновлення української команди ТКГ у Мінську.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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