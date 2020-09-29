День пам’яті жертв Бабиного Яру: факти про трагедію

Кого розстрілювали у Бабиному Яру
Бабин Яр відомий тим, що там відбувалися масові розстріли євреїв. Проте його жертвами стали не тільки вони.
У Бабиному Яру також розстрілювали ромів, душевнохворих, порушників комендантської години, радянських військовополонених, підпільників, в’язнів Сирецького концтабору.
Крім того, тисячі жертв Голодомору 1932-33 років поховали саме у Бабиному Яру.
В який період відбувалися масові розстріли
Місцем масових розстрілів Бабин Яр став у період з 1941 до 1943 року, під час окупації Києва нацистами. Протягом цього часу загарбники розстріляли тут близько 100-150 тис. осіб, дві третини з яких були єврейського походження.
Наймасовіший розстріл євреїв у Бабиному Яру відбувся 29-30 вересня 1941 року. Тоді від рук нацистів загинуло майже 34 тис. осіб. Загарбники збирали людей на спеціальній заставі, відбирали у них документи, коштовності, змушували роздягатися і виводили до краю яру.
Там їх розстрілювали з кулемета. У 1942 році у Бабиному Яру стратили 100 матросів і командирів Дніпровського загону Пінської військової флотилії. За роки окупації також нещадно вбили 621 члена ОУН.
Перед відступом з Києва у 1943 році нацисти змушували в’язнів Сирецького табору викопувати тіла загиблих і спалювати їх.
Що з Бабиним Яром зараз
Ідея встановити пам’ятник жертвам трагедії у Бабиному Яру з’явилася іще у 1945 році, проте уряд СРСР заборонив це робити, оскільки більша частина загиблих були євреями.
Перший пам’ятник відкрили у 1976 році. Загалом у Бабиному Яру та поблизу встановили 25 пам’ятників, серед яких:
- пам’ятник розстріляним євреям у вигляді менори;
- пам’ятник вбитим дітям;
- дерев’яний хрест у пам’ять розстріляних членів ОУН.
З метою вшанування жертв війни і політичних репресій 1 березня 2007 року було створено Національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр.
У жовтні 2018 року запропонували створити Меморіальний квартал у Бабиному Яру, за основу якого візьмуть приклад Музейного кварталу у Відні.
Міністр культури Олександр Ткаченко заявив у червні 2020 року, що меморіал на базі Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр збудують наступного року.
Водночас ведеться робота й над створенням Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, який є приватним проектом, і який підтримують далеко не всі українські історики.
Та нині підтримку йому висловив президент Володимир Зеленський, тому цілком імовірно, що вже у 2023 році відкриються музей і дослідницька зона, які стануть частиною меморіалу.