В Україні хочуть надати право дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування, зокрема після досягнення 23 років, на позачергове отримання житла із житлового фонду.

Нардепи підтримали відповідний законопроект №3577 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за основу.

Проект закону підписали 292 народних депутати.

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Згідно з цим законом діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть отримати право на житло із житлового фонду соцпризначення.

Окрім цього, передбачається забезпечення сиріт соціальним або орендованим житлом до надання впорядкованого жилого приміщення для постійного проживання.

Також такі діти зможуть за бажанням отримати грошову компенсацію за передбачене житло після досягнення 23 років.

Законом ще передбачається взяття на облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов, , та осіб з їхнього числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Криму та Севастополя.

Доступне житло в Україні

У Києві програмою Доступне житло можуть скористатись усі пільгові категорії.

За словами директора Департаменту Сергія Мартинчука, виділені бюджетні кошти спрямовуватимуться на оплату певної частини вартості житла для тих громадян, які перебувають на квартирному обліку у столичних районних державних адміністраціях.

Наразі така програма доступна для усіх пільгових категорій, а бюджет програми Доступне житло складає 208,5 млн грн.