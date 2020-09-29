Глава партії Голос Кіра Рудик захворіла на коронавірус

Очільниця партії Голос Кіра Рудик отримала позитивний тест на коронавірус та наразі перебуває на лікуванні.
– Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми – схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора, – написала політик.
Члени команди Голосу, з якими Рудик спілкувалась у напередодні, також здали тест.
– Дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але ми вже всі звикли працювати дистанційно, тому я налаштована бадьоро та оптимістично.
Ще раз закликаю всіх дотримуватись карантинних норм та берегти себе, – написала очільниця партії.
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Коронавірус в Україні
Статистика коронавірусу в Україні на 29 вересня свідчить про 204 932 хворих, за добу виявили ще 3 627 інфікованих.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 065 пацієнтів, за добу їхня кількість зросла на 69 осіб.
Водночас повністю одужало вже 88 453 українці.
Джерело: Кіра Рудик