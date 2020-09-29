Курс валют НБУ на 29 вересня в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 29 вересня.
Курс долара у країні встановлений на рівні 28,30 грн/$, що на 4 копійки вище, ніж у попередній банківський день – 28,2673 грн/$.
Курс євро в Україні виріс на 16 копійок і становить 33,03 грн/€.
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Російський рубль здешевшав до 0,360 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 29.09:
- $ 1 – 28,3062 грн;
- € 1 – 33,0376 грн;
- 1 польський злотий – 7,2604 грн;
- 10 російських рублів – 3,6012 грн.
Прогноз курсу долара на кінець року
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що курс гривні до кінця року сильно не коливатиметься.
Згідно з прогнозом міністра, наприкінці 2020 року курс долар складе приблизно 28 грн/1 $.