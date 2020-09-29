Коронавірус дав поштовх новому виду шахрайства

З початку пандемії коронавірусу в Україні, активувались і шахраї. Вони торгують довідками, які підтверджують що людина не хворіє на Covid-19.

Довідки потрібні для поїздки закордон або для виходу на роботу після лікарняного. Журналісти Надзвичайних новин змогли купити у Києві такий листок непрацездатності за 300 грн.

Довідка до журналістки прийшла поштою, наступного після замовлення дня. На ній було дві печатки різних лікарів і завірені підписами. А нагорі листка стоїть штамп столичного діагностичного центру

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Директор консультативно-діагностичного центру Подільського району Києва пояснює, що ця довідка – це підробка.

– Це фальсифікація службових документів. У нас таких лікарів нема. Набрати бланк на комп’ютері легко і просто. Ми фіксуємо свої документи нашими штампами. Моя печатка по периметру має захист, – розповів він.

Лікарі та правоохоронці закликають бути уважними та не користуватись послугами шахраїв.

Видурив у жінки $5 тис.

Столичні поліцейські затримали шахрая, який представився лікарем та видурив у жінки $5 тис.

Зловмисник зателефонував жінці та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і йому необхідні гроші для її лікування.