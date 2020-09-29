29 вересня у Києві зафіксували 416 випадків зараження Covid-19.
Загалом у столиці 22 559 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За останню добу чотири людини померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 373.
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Захворіли:
- 214 жінок віком від 20 до 91 року;
- 164 чоловіка віком від 19 до 90 рокiв;
- 19 дівчаток від 1 до 16 років;
- 19 хлопчиків від 2 років до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 53 пацієнта. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу одужали 48 людей. Усього коронавірус подолали 6 553 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 71, Шевченківському – 55 та Дарницькому — 52.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.