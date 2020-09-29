29 вересня у Києві зафіксували 416 випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 22 559 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За останню добу чотири людини померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 373.

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Захворіли:

214 жінок віком від 20 до 91 року;

164 чоловіка віком від 19 до 90 рокiв;

19 дівчаток від 1 до 16 років;

19 хлопчиків від 2 років до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 53 пацієнта. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 48 людей. Усього коронавірус подолали 6 553 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 71, Шевченківському – 55 та Дарницькому — 52.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: