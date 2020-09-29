Можливо, він за СРСР Космос курив? Реакція мережі на заяву Фокіна щодо Донбасу

29 вересня під першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольдом Фокіним захиталося крісло.

Великий резонанс викликала заява Фокіна про те, що він не отримав жодного підтвердження війни між Україною і Росією.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента України з вимогою, зокрема, звільнити Фокіна з української делегації в ТКГ.

Перший заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін повинен піти з контактної групи, заявив зі свого боку глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Негайно гнати на пенсію” Фокіна закликав також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Багато хто з користувачів мережі побачили у заяві Фокіна зраду України.































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Призначення Фокіна

Першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна призначили першим заступником Леоніда Кравчука в українській делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі 18 серпня.

Сам Кравчук заявив тоді, що Фокін сприятиме налагодженню взаємодії як із жителями Донбасу, які проживають на непідконтрольній Україні території, і з тими, хто нині поїхав звідти.